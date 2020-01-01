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Pakistan’da ithal sıcak sac bağlantı fiyatlarında yeni artış

Pakistanlı sıcak sac alıcıları yabancı tedarikçilerle yaptıkları pazarlıklarda indirim almayı başaramadı ancak yine de yeni bağlantılar yapıldı.

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