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< Yassı Ürünler ve Slab

İranlı slab tedarikçileri son bağlantılarda düşük fiyatları kabul etti

Başlıca satış rotası Çin’i kaybeden İranlı slab tedarikçileri, farklı ihracat rotaları arayışına girdi.

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