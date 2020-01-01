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Hint sıcak sac üreticileri ihracat yapmaya daha istekli, fiyatlar hafifçe yükseldi

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan’dan dış piyasalara daha fazla sıcak sac teklifi verildi.

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