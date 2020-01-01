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Hint sıcak sac tedarikçileri Vietnam’da 800$/mt CFR’ın üstünü hedefliyor

Hint tedarikçiler, Vietnam’a verdikleri sıcak sac tekliflerinde 800$/mt CFR’ın üstünü hedefleyerek fiyatlarını haftanın sonunda yine artırdı.

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