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Hint sıcak sac ihracatçıları Orta Doğu’ya satış yaptı ve AB’yi bekliyor, Asya’da aktif değil

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Hindistan sıcak sac ihracat piyasasında piyasada bir ikilem oluştu.

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