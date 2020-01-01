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Hint sıcak sac ihracatçıları AB’deki görünüm zayıfladığı için fiyatlarını daha fazla artıracak desteği görmüyor

Geçtiğimiz birkaç haftadır, Hint entegre çelik üreticileri ihracata ayırdıkları sıcak sac arzının tümünü AB bölgesine satıyor.

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