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Hint galvanizli sac ihracatçıları güçlü yerel piyasa nedeniyle fiyatlarını düşürmek istemiyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Hindistan’dan dış piyasalara verilen galvanizli sacın kabul görebilir fiyatı 790-810$/mt FOB aralığında kaldı.

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