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Hint galvanizli sac ihracatçıları artan maliyet ve Asya piyasasındaki olumlu durum nedeniyle fiyatlarını artırmaya devam ediyor

Hint galvanizli sac ihracatçıları fiyatlarını artırmaya devam etti.

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