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Hint galvanizli sac ihracatçıları AB’den gelen istikrarlı talebin desteğiyle fiyatlarını artırmaya devam ediyor

Hindistan’da galvanizli sac ihracatçıları fiyatlarını 10$/mt daha artırarak 620-625$/mt FOB aralığına yükseltti.

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