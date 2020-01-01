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Hindistan’ın Çin’den yaptığı sıcak sac ithalatı fiyatlar vergi kesintisinin ardından daha rekabetçi olduğu için canlandı

Hindistan’da sıcak sac piyasası, yerel haddecilerin Çin çıkışlı sıcak sac bağlantıları yapmaya başlamasıyla canlanma işaretleri göstermeye başladı.

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