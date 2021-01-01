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Hindistan’da yerel soğuk sac fiyatları son kullanıcı talebinin azalması arz artışına yönelik endişeleri tetiklediği için düşmeye devam ediyor

piyasadaki soğuk sac stoklarında artışa neden olacağına yönelik çıkan haberler sonucunda Hindistan’da yerel soğuk sac fiyatları baskı altında kaldı.

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