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Hindistan’da yerel soğuk sac fiyatları Mart ayındaki otomobil satışları sayesinde güçlü şekilde arttı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Hindistan’da iç piyasaya verilen soğuk sac fiyatları yükseldi.

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