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Hindistan’da yerel sıcak sacın kabul görebilir seviyesi bazı bölgelerde 677$/mt’u gördü

Hindistan’da sıcak sacın kabul görebilir seviyesi, çelik üreticilerinin Aralık teslimli baz fiyatların yükseltmeleri ve düşük stoklar sonucu arttı.

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