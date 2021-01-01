﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’da yerel sıcak sac satış fiyatları üreticilerin baz fiyatlarını artırmasına bağlı olarak yükselişe geçti

geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan’da yerel sıcak sac satış fiyatları, yukarı yönlü hareket gösterdi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.