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Hindistan’da yerel sıcak sac fiyatları baskı altında, alımlar sınırlı

Hindistan’da yerel sıcak sac fiyatları geçtiğimiz hafta baskı altına kaldı.

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