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Hindistan’da yerel sıcak sac fiyatları alıcılar ile satıcılar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle sabit kaldı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan’da iç piyasaya verilen sıcak sac fiyatları yatay seyretti.

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