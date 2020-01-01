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Hindistan çıkışlı sıcak sac fiyatları Avrupalı alıcıların düşük karşı teklifler vermesi nedeniyle düştü, satışlar sınırlı

Hindistan çıkışlı sıcak sac satışları, AB’li alıcılar değiştirilmemiş yüksek fiyatları kabul etmediği için neredeyse durma noktasına geldi.

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