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Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları düşse de alıcılar düşük fiyat seviyelerinden dahi alım yapmıyor

Hindistan’dan dış piyasalara verilen galvanizli sac fiyatları, Körfez ülkelerindeki müşterilerin ilgi göstermemesi sonucu sertçe düşerken

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