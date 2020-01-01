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Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları değişmedi, bazı ihracatçılar Körfez ülkelerine indirim sağlıyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları ticaretin biraz canlanması sonucu çoğunlukla değişmedi.

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