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Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları AB’den gelen güçlü taleple yükseldi, arz hala kısıtlı

Hindistan’da dış piyasalara verilen galvanizli sac fiyatları entegre çelik üreticileri tarafından 700$/mt FOB’un üzerine çıkarılarak rekor kırdı.

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