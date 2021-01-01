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< Yassı Ürünler ve Slab

En son yapılan İran çıkışlı slab ihalelerinde fiyatlar düştü

Diğer tedarikçilere kıyasla daha ilgi çekici fiyatlar veren İran merkezli başlıca üreticilerden biri, bu hafta toplam 70.000 mt slab satmayı başardı.

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