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Çin’de yerel sıcak sac fiyatlarındaki düşüş ihracat fiyatlarını baskılıyor

Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları, zayıf vadeli işlemler ve azalan talep nedeniyle yerel piyasada görülen keskin düşüşlerin ardından geriledi.

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