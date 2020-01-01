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Çin’de iç ve dış piyasalara verilen sıcak sac fiyatları arttı

Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları, sınırlı arz ve yuanın değer kazanmasıyla artarken, iç piyasaya verilen fiyatlarda da artış görüldü.

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