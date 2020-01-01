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Çin sıcak sac ihracat piyasasında görünüm iyi, fakat hala pazarlık payı var

Çin’de yerel uzun mamul piyasasının çok güçlü olmamasına rağmen, sıcak sac ihracat piyasasının görünümü pozitif.

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