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Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları iç piyasadaki düşüşün baskısı altında

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Çin’de vadeli çelik fiyatlarında ve iç piyasa fiyatlarında yapılan aşağı yönlü ...

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