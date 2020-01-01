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Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları yükseldi

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları 29 Aralık’a kıyasla 50$/mt artışla 2.200-2.250$/mt FOB seviyesine yükseldi.

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