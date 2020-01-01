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Çin çıkışlı galvanizli sac piyasası görünümü yükselen yerel fiyatlar ve vadeli fiyatlardaki keskin artış sebebiyle umut verici

Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları, geçtiğimiz hafta, Çin Yeni Yılı tatili nedeniyle yatay seyretti.

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