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< Yassı Ürünler ve Slab

Brezilyalı slab üreticisi Ağustos sevkiyatlı son ihracat bağlantısını sonuçlandırmak üzere

SteelOrbis’e bilgi veren bir piyasa kanyağına göre, Brezilyalı bir slab üreticisi 30 Haziran tarihinde, ABD’li bir müşterisine ...

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