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< Yassı Ürünler ve Slab

Brezilyalı slab üreticileri Kasım sevkiyatlı ilk satışlarını gerçekleştirdi

SteelOrbis’in piyasa kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, Brezilyalı slab üreticileri Kasım ayı sevkiyatlı ilk satışlarını yaptı.

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