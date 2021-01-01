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< Yassı Ürünler ve Slab

Brezilyalı slab üreticileri Eylül sevkiyatlı ilk bağlantılarını gerçekleştirdi

Piyasa kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Brezilyalı slab üreticileri iç piyasaya Eylül sevkiyatlı olmak üzere yüksek tonajda satış yaptı.

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