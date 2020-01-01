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Brezilya’da soğuk sac ithalatı fiyat belirsizlikleri nedeniyle ertelenmeye devam etti

Brezilya’nın kuzeydoğusundaki bir tüccar, farklı kaynaklardan farklı fiyatlar verildiği için son birkaç haftadır soğuk sac ithal etmediğini söyledi.

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