﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya’nın yassı mamul satışları Haziran ayında azaldı

Cuma, 22 Temmuz 2022 09:25:53 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre, çelik distribütörlerinin yassı mamul satışları bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayında kaydedilen 312.000 mt kıyasla 302.800 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları bir önceki ay kaydedilen 366.700 mt’a kıyasla 315.700 mt seviyesine geriledi. Böylelikle yassı mamul stokları Mayıs ayında kaydedilen 776.400 mt’a kıyasla 789.300 mt seviyesine çıkarken, stok devir hızı ise 2,6 ay seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda, distribütörlerin kalın levhasıcak sacsoğuk sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı bir önceki ay kaydedilen 140.600 mt seviyesine kıyasla 115.000 mt oldu.

INDA, Temmuz ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının aylık %3 ve %1 artacağını, satışlarının aylık %5 artacağını ve yıllık %9,1 düşeceğini ve ithalatın yıllık %49,1 azalacağını tahmin ediyor.


Etiketler: Kaplamalı Galvanizli Soğuk Sac Levha Sıcak Sac Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 29. Hafta

21 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 28. Hafta

14 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 27. Hafta

07 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya’da yassı mamul fiyatları zayıf talep sonucu yine düştü, görünüm olumsuz

30 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 26. Hafta

30 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 25. Hafta

23 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın ham çelik üretimi Mayıs ayında aylık %7,9 arttı

22 Haz | Çelik Haberler

Brezilya’nın yassı mamul satışları Mayıs ayında arttı

22 Haz | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 24. Hafta

16 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 23. Hafta

09 Haz | Yassı Ürünler ve Slab