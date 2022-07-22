Brezilya’nın yassı mamul satışları Haziran ayında azaldı

Cuma, 22 Temmuz 2022 09:25:53 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre, çelik distribütörlerinin yassı mamul satışları bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayında kaydedilen 312.000 mt kıyasla 302.800 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları bir önceki ay kaydedilen 366.700 mt’a kıyasla 315.700 mt seviyesine geriledi. Böylelikle yassı mamul stokları Mayıs ayında kaydedilen 776.400 mt’a kıyasla 789.300 mt seviyesine çıkarken, stok devir hızı ise 2,6 ay seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda, distribütörlerin kalın levha, sıcak sac, soğuk sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı bir önceki ay kaydedilen 140.600 mt seviyesine kıyasla 115.000 mt oldu.

INDA, Temmuz ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının aylık %3 ve %1 artacağını, satışlarının aylık %5 artacağını ve yıllık %9,1 düşeceğini ve ithalatın yıllık %49,1 azalacağını tahmin ediyor.