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Brezilya’da ithal soğuk sac fiyatları yine düştü

Çin’den Brezilya’nın kuzeydoğu limanlarına teslim edilmek üzere verilen baz ticari kalite soğuk sac teklifleri 760$/mt CFR seviyesinde yer alıyor.

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