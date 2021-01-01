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< Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı Şubat sevkiyatlı slab için talep arttı

Brezilyalı bir slab ihracatçısı, Avrupalı bir müşterisine 610$/mt FOB seviyesinden Ocak sevkiyatlı satış gerçekleştirdi. Bundan ...

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