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Brezilya çıkışlı slab fiyatları yükselmeye devam ediyor

Brezilya’dan ABD’nin Doğu Kıyısı’na verilen slab fiyatları iki hafta önceki 650$/mt CFR seviyesine kıyasla sert bir şekilde arttı.

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