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< Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı slab fiyatları düştü

Piyasa kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Brezilya’dan ABD’ye yapılan son baz ticari kalite slab satışlarında ...

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