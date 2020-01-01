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< Yassı Ürünler ve Slab

BDT’li slab ihracatçıları Güney ve Orta Amerika’ya yapılan satışlarda aktif

Türkiye’de yassı mamul fiyatları güçlü seyretse de, Türk slab alıcıları şu anda BDT’li tedarikçilerin odak noktası değil.

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