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< Yassı Ürünler ve Slab

BDT’den Pakistan’a yapılan son sıcak sac bağlantısında fiyatlar daha da düştü

Pakistanlı sıcak sac alıcıları, yabancı tedarikçilerle yaptıkları pazarlıklarda, düşük fiyatlar talep etmeye devam etti.

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