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BDT çıkışlı sıcak sac fiyatlarının Nisan ayında artması bekleniyor

Karadeniz’deki BDT merkezli sıcak sac tedarikçilerinin Nisan üretimi fiyatlarını artırmayı hedefledikleri duyuluyor.

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