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BDT Aralık üretimli sıcak sac satışlarını tamamladı, fiyatlar yükseldi

Rus ve Ukraynalı sıcak sac üreticileri Aralık üretimli ihracat satışlarını çoğunlukla bitirip kalan hacimleri de fiyat artışıyla satmayı başardı.

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