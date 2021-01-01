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< Yassı Ürünler ve Slab

Asya’ya düşük fiyatlardan yüksek tonajlı İran çıkışlı slab satışları yapıldı

Asya’daki talep artışının avantajlarından faydalanmak isteyen İranlı çelik üreticisi Khouzestan Steel, önceki haftanın sonunda, iki slab ihalesi açtı.

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