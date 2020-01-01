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< Yassı Ürünler ve Slab

Asya’da yassı mamul fiyatlarının artmasıyla slab fiyatlarındaki artış hız kazandı

Slab tedarikçileri Çin’den gelen talebin daha güçlü olması ve karşı tekliflerin yükselmesi sebebiyle fiyatlarını artırmayı başardı.

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