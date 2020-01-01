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Asya’da az alıcı bulan Hindistan çıkışlı sıcak sac satıcıları Orta Doğu ve AB’ye yöneldi

Hindistan çıkışlı sıcak sacın tekliflerdeki küçük düşüşlerin ardından küçük tonajlı satışlar yapmasına sebep oldu.

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