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< Yassı Ürünler ve Slab

Asya slab piyasası durgun, fiyatlar dip seviyeyi görmüş olabilir

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Çinli müşterilerin piyasada bulunmamasına bağlı olarak Asya ithal slab piyasası durgun seyretti.

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