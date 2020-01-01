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ABD’ye Güney Afrika’dan verilen 0,012” G30 kalite galvanizli sac fiyatları arttı

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Pazartesi’den bu yana Güney Afrika’dan ABD’ye verilen 0,012” G30 kalite galvanizli sac fiyatları arttı.

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