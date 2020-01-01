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AB’de yerel sıcak sac fiyatları 700€/mt seviyesine yaklaştı

AB merkezli çoğu piyasa oyuncusu henüz Noel ve yeni yıl tatillerinden dönmedi.

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