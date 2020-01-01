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AB’de sıcak sac fiyatları ArcelorMittal’in hedefine yaklaştı

Arz sıkıntısının sürmesi ve güçlü talep, geçtiğimiz hafta boyunca AB piyasasında sıcak sac fiyatlarını daha da artırdı.

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