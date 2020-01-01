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< Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yerel sıcak ve soğuk sac fiyatları yükseldi

ABD’de yerel yassı mamul fiyatları yükselmeye devam ederken, çelik üreticileri Aralık ayı için spot piyasa tonajlarının kısıtlı olduğunu belirtti.

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