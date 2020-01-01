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< Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yassı mamul fiyatları hala güçlü ve ikinci çeyrekte de güçlü kalması bekleniyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, ABD yerel yassı mamul piyasasında fiyatlar güçlü kalmaya devam etti.

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