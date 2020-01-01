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ABD’de Meksika’dan ithal sıcak sac fiyatları

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, ABD’ye Meksika’dan verilen sıcak sac teklifleri 1.279-1.301$/mt FOB Teksas aralığında duyuldu.

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